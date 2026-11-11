В Татарстане изменится алгоритм согласования проектов по сохранению памятников

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В Татарстане изменен алгоритм согласования проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Постановление Кабинета министров региона, изменяющее объем полномочий Комитета РТ по охране ОКН, подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Сейчас комитет согласовывает проектную документацию на проведение работ по сохранению и воссозданию объектов культурного наследия федерального значения (за исключением включенных в перечень, утвержденный Правительством РФ) и регионального значения, а также выявленных объектов культурного наследия.

Однако в скором времени ведомство будет лишь утверждать порядок рассмотрения научно-методическим советом по сохранению и государственной охране памятников истории и культуры проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия регионального значения и выявленных ОКН.

Сами решения будут приниматься не комитетом, а региональным научно-методическим советом при комитете. Положение о новой структуре должно быть утверждено особым приказом ведомства. Новый порядок согласования вступит в силу с 1 марта следующего, 2027 года, следует из текста постановления.

Кроме того, на Комитет РТ по охране ОКН будет возложена обязанность вносить в Кабмин РТ представления об исключении памятников регионального и муниципального значения из единого реестра (в последнем случае – на основании обращения органа местного самоуправления), а затем – не более чем через 15 рабочих дней извещать орган регистрации прав о принятии соответствующих решений.

Выполнять две эти новые функции комитет станет с 23 января 2027 года, уточняется в документе.