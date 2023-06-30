В Татарстане изменился состав комиссии по поддержке участников СВО

В межведомственную комиссию Татарстана по вопросам поддержки участников специальной военной операции (СВО) вошли уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская и руководитель филиала государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по республике Гузель Удачина. Об этом сообщает Кабмин РТ.

Напомним, что данная комиссия была организована 30 марта. Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Председателем комиссии была назначена вице-премьер РТ Лейла Фазлеева, ее заместителем — руководитель Департамента Раиса РТ по вопросам внутренней политики Руслан Мухарлямов.