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Общество 10 августа 2023 07:23

В Татарстане изменился резервный состав призывной комиссии

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Резервный состав призывной комиссии Республики Татарстан изменился, соответствующий указ подписал Раис РТ Рустам Минниханов.

Из резервного состава комиссии вывели замначальника полиции МВД по РТ Александра Мищихина. Его место займет замначальника полиции МВД по РТ Артем Кузнецов.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Напомним, что Мищихина Минниханов ввел в резервный состав призывной комиссии в декабре прошлого года. Тогда же поменялся основной состав комиссии. Отмечалось, что это необходимо в связи с изменением должностей членов комиссии либо с их уходом на другую работу.

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