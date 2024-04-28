В Татарстане изменили условия выплаты надбавок работникам спортшкол

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В Татарстане изменено Положение об условиях оплаты труда работников государственных организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки. Соответствующее постановление Кабинета Министров РТ подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Изменения коснулись части выплат стимулирующего характера. При начислении педагогам надбавок за обеспечение высококачественного учебно-тренировочного процесса перестали учитываться четвертые места, занятые их воспитанниками на первенствах России.

Кроме того, теперь при расчете этих надбавок не рассматриваются успехи учащихся, достигнутые на всероссийских соревнованиях спортивных школ.

При этом при вычислении надбавок специалистам за высокие результаты работы четвертые места, занятые их воспитанниками на первенствах России, продолжают учитываться.

Постановление считается вступившим в силу с 1 января 2024 года. Таким образом, установленные им изменения будут учитываться при начислении надбавок педагогом спортшкол на основании результатов, которых добьются их воспитанники в текущем году.