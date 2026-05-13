В Татарстане изменили условия оплаты труда работников соцучреждений

Кабинет министров Татарстана внес изменения в положение об условиях оплаты труда работников государственных организаций социального обслуживания населения и учреждений социальной защиты. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации РТ.

Документом скорректированы базовые оклады и профессиональные квалификационные группы должностей работников сферы соцобслуживания, здравоохранения и социальной защиты.

В частности, установлены новые размеры базовых окладов для ряда должностей. Так, для социальных работников он составит 29 700 рублей, для специалистов по социальной работе – 33 940 рублей, для специалистов по реабилитации инвалидов и медицинских психологов – 35 750 рублей. Базовый оклад заведующего отделением (социальной службой) определен в размере 36 470 рублей.

Также уточнены размеры окладов для отдельных педагогических и спортивных должностей, включая инструкторов-методистов, педагогов дополнительного образования, социальных педагогов и тренеров.

Кроме того, документом внесены изменения в систему критериев эффективности деятельности работников и расширен перечень должностей, участвующих в начислении выплат стимулирующего характера.

Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2026 года.