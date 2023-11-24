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В Татарстане изменили состав совета по вопросам сохранения водных биоресурсов РТ
В Татарстане внесли изменения в состав Республиканского совета по вопросам сохранения водных биологических ресурсов в РТ. Указ о внесении изменений уже подписал Раис республики Рустам Минниханов.
Согласно документу, опубликованному на сайте руководителя Татарстана, в вышеупомянутый состав комиссии ввели Светлану Ахметзянову, которая является начальником отдела водных биологических ресурсов Госкомитета РТ по биоресурсам.
Указ вступил в силу 24 ноября 2023 года.
Ранее сообщалось, что Госсовет РТ принял закон о патриотическом воспитании.
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