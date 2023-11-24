В Татарстане изменили состав совета по вопросам сохранения водных биоресурсов РТ

В Татарстане внесли изменения в состав Республиканского совета по вопросам сохранения водных биологических ресурсов в РТ. Указ о внесении изменений уже подписал Раис республики Рустам Минниханов.

Согласно документу, опубликованному на сайте руководителя Татарстана, в вышеупомянутый состав комиссии ввели Светлану Ахметзянову, которая является начальником отдела водных биологических ресурсов Госкомитета РТ по биоресурсам.

Указ вступил в силу 24 ноября 2023 года.

Ранее сообщалось, что Госсовет РТ принял закон о патриотическом воспитании.