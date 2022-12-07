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Политика
7 декабря 2022  21:14

В Татарстане изменили состав совета по реализации законодательства о языках республики

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В Татарстане внесли изменения в состав совета по реализации законодательства о языках республики при Кабмине РТ. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Из состава совета вывели Александра Терентьева, который ранее возглавлял департамент по вопросам внутренней политики. На его место назначен замруководителя администрации Президента республики — руководитель Департамента по вопросам внутренней политики Руслан Мухарлямов.

Также в состав совета включили ректора Казанского федерального университета Ленара Сафина.

В сентябре, напомним, Терентьев стал сенатором от Татарстана – указ об этом подписал президент РТ Рустам Минниханов.

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