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Политика 20 февраля 2025 19:34

В Татарстане изменили правила усыновления детей иностранцами

В Татарстане запретят усыновлять детей гражданам государств, в которых разрешена смена пола. Соответствующий законопроект, которым вносятся изменения в Семейный кодекс РТ, поддержали депутаты на седьмом заседании Госсовета РТ VII созыва.

«Вносятся положения, по которым усыновителями и опекунами не могут стать лица, являющиеся гражданами государств, в которых разрешены смена пола и внесение в документы, удостоверяющие личность, изменений о половой принадлежности этих граждан без медицинского вмешательства», – рассказал депутат Айрат Зиатдинов.

Он добавил, что усыновителями и опекунами также не могут быть лица без гражданства, имеющие постоянное место жительства в таких государствах.

#законопроект #усыновление
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