В Татарстане заготовили 1312 доз антиковидной плазмы для больных коронавирусной инфекцией
За все время пандемии в Татарстане заготовили 1312 доз антиковидной плазмы, 1147 из которых передали в государственные больницы для лечения пациентов, больных коронавирусом. Эти цифры прозвучали сегодня во время рабочего совещания в «Республиканском центре крови», где приняли участие депутат Государственной Думы РФ Айрат Фаррахов и заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.
Главный врач РЦК Рамиль Тураев поделился, что за этот год количество доноров крови в республике не только вернулось на доковидный уровень, но и значительно его превысило. Только за первые девять месяцев 2021 года в Татарстане донорами стали более 27 тысяч человек. Тураев отметил, что в начале пандемии коронавируса многие люди не понимали, как будет работать служба крови, и боялись приходить в больницу.
«Когда началась пандемия, в конце марта – начале апреля прошлого года, к нам пришло 10-15 человек. Честно говоря, мы встревожились. Что делать? Было принято решение обратиться к населению через все СМИ, объяснить: люди продолжают болеть и каждый день нужна человеческая кровь. На второй же день здесь было негде яблоку упасть. Население республики очень быстро отреагировало на наш призыв», – рассказал главный врач РЦК.
Он особенно подчеркнул: несмотря на то, что за январь-сентябрь прошлого года донорами стали всего 22 тысячи человек (на две тысячи меньше, чем за то же время 2019 года), это позволило обеспечить все лечебные заведения республики необходимыми компонентами крови.
С весны прошлого года в «Республиканском центре крови» особое внимание уделяется обеспечению медучреждений антиковидной плазмой. Она применяется для лечения тяжелых коронавирусных больных, донором может стать любой (от 18 до 55 лет) переболевший коронавирусом.
«Показания к применению антиковидной плазмы периодически меняются, проводятся дополнительные клинические исследования, то или иное ее применение кажется более эффективным. Но когда назначают использование антиковидной плазмы, никогда не возникает вопрос, что у нас ее не хватает, что с ней могут быть проблемы», – прокомментировал заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.
Особое внимание на совещании уделили работе волонтеров-медиков, которые добровольно помогают медицинскому персоналу в больницах и поликлиниках. О результатах их трудов рассказала руководитель Татарстанского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» и руководитель волонтерского штаба общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» Анна Макарова.
«На данный момент у нас 4160 волонтеров-медиков. Это студенты медицинских вузов, колледжей и училищ, а также школьники, планирующие связать свою жизнь с медициной, и ординаторы. Основная помощь оказывается медперсоналу в поликлиниках и стационарах. За прошлый год было отработано 50 тысяч добровольческих часов. Помощь оказывалась в приемно-диагностических отделениях, в отделениях реанимации, сейчас здесь находятся ребята, которые помогают в красной зоне», – поделилась Анна Макарова.
По ее словам, благодаря помощи волонтеров очереди в поликликах снизились в четыре раза. Помимо помощи в больницах, волонтеры также занимаются просветительской деятельностью: рассказывают жителям республики об угрозах различных заболеваний, методах профилактики и необходимости вакцинации. Кроме того, добровольцы доставляют больным коронавирусом, а также пожилым, находящимся на самоизоляции, продукты и лекарства.
«Мы чрезвычайно благодарны всем медицинским работникам и волонтерам. Сложная, тяжелая работа, особенно сейчас», – обратился к присутствующим Айрат Фаррахов и заверил, что медперсонал и волонтеры будут обеспечены всем необходимым для комфортной и бесперебойной работы и в дальнейшем.