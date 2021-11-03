В Татарстане заготовили 1312 доз антиковидной плазмы для больных коронавирусной инфекцией

Михаил Захаров

За все время пандемии в Татарстане заготовили 1312 доз антиковидной плазмы, 1147 из которых передали в государственные больницы для лечения пациентов, больных коронавирусом. Эти цифры прозвучали сегодня во время рабочего совещания в «Республиканском центре крови», где приняли участие депутат Государственной Думы РФ Айрат Фаррахов и заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

Главный врач РЦК Рамиль Тураев поделился, что за этот год количество доноров крови в республике не только вернулось на доковидный уровень, но и значительно его превысило. Только за первые девять месяцев 2021 года в Татарстане донорами стали более 27 тысяч человек. Тураев отметил, что в начале пандемии коронавируса многие люди не понимали, как будет работать служба крови, и боялись приходить в больницу.

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Когда началась пандемия, в конце марта – начале апреля прошлого года, к нам пришло 10-15 человек. Честно говоря, мы встревожились. Что делать? Было принято решение обратиться к населению через все СМИ, объяснить: люди продолжают болеть и каждый день нужна человеческая кровь. На второй же день здесь было негде яблоку упасть. Население республики очень быстро отреагировало на наш призыв», – рассказал главный врач РЦК.

Он особенно подчеркнул: несмотря на то, что за январь-сентябрь прошлого года донорами стали всего 22 тысячи человек (на две тысячи меньше, чем за то же время 2019 года), это позволило обеспечить все лечебные заведения республики необходимыми компонентами крови.

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

С весны прошлого года в «Республиканском центре крови» особое внимание уделяется обеспечению медучреждений антиковидной плазмой. Она применяется для лечения тяжелых коронавирусных больных, донором может стать любой (от 18 до 55 лет) переболевший коронавирусом.

«Показания к применению антиковидной плазмы периодически меняются, проводятся дополнительные клинические исследования, то или иное ее применение кажется более эффективным. Но когда назначают использование антиковидной плазмы, никогда не возникает вопрос, что у нас ее не хватает, что с ней могут быть проблемы», – прокомментировал заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Особое внимание на совещании уделили работе волонтеров-медиков, которые добровольно помогают медицинскому персоналу в больницах и поликлиниках. О результатах их трудов рассказала руководитель Татарстанского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» и руководитель волонтерского штаба общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» Анна Макарова.

«На данный момент у нас 4160 волонтеров-медиков. Это студенты медицинских вузов, колледжей и училищ, а также школьники, планирующие связать свою жизнь с медициной, и ординаторы. Основная помощь оказывается медперсоналу в поликлиниках и стационарах. За прошлый год было отработано 50 тысяч добровольческих часов. Помощь оказывалась в приемно-диагностических отделениях, в отделениях реанимации, сейчас здесь находятся ребята, которые помогают в красной зоне», – поделилась Анна Макарова.

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

По ее словам, благодаря помощи волонтеров очереди в поликликах снизились в четыре раза. Помимо помощи в больницах, волонтеры также занимаются просветительской деятельностью: рассказывают жителям республики об угрозах различных заболеваний, методах профилактики и необходимости вакцинации. Кроме того, добровольцы доставляют больным коронавирусом, а также пожилым, находящимся на самоизоляции, продукты и лекарства.

«Мы чрезвычайно благодарны всем медицинским работникам и волонтерам. Сложная, тяжелая работа, особенно сейчас», – обратился к присутствующим Айрат Фаррахов и заверил, что медперсонал и волонтеры будут обеспечены всем необходимым для комфортной и бесперебойной работы и в дальнейшем.