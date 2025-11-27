Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане избраны пять новых мировых судей. Их кандидатуры на 16-м заседании Государственного Совета РТ представил председатель Верховного суда РТ Азат Гильмутдинов.

«Все предложенные кандидатуры прошли проверочные процедуры. Препятствий к избранию не имеется», – сказал он.

Мировыми судьями сроком на три года избраны Светлана Закирова (судебный участок №1 по Бавлинскому району) и Эльнара Гараева (судебный участок №12 по Советскому району Казани).

Мировыми судьями без ограничения срока полномочий стали Булат Мухаметшин (судебный участок №6 по Вахитовскому району Казани) и Мария Соколовская (судебный участок №1 по Зеленодольскому району).

Исполнение обязанностей мирового судьи по судебному участку №1 Набережных Челнов возложили на находящегося в отставке судью Светлану Дарьину.