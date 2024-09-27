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В Татарстане избрали восемь мировых судей
Государственный Совет Татарстана избрал восемь мировых судей республики. Решение было принято на третьем заседании парламента.
«Все процедуры кандидатами пройдены. Препятствий к избранию не имеется», – сказал председатель Верховного суда РТ Азат Гильмутдинов.
Так, мировыми судьями сроком на три года избраны Татьяна Якупова (судебный участок № 2 по Аксубаевскому судебному району РТ) и Юлия Багавиева (судебный участок № 4 по Приволжскому судебному району Казани).
Мировыми судьями без ограничения срока полномочий стали Рузия Исламова (судебный участок № 2 по Актанышскому судебному району РТ), Ленар Мулюков (судебный участок № 1 по Алькеевскому судебному району РТ), Алмаз Ягфаров (судебный участок № 4 по Альметьевскому судебному району РТ), Марат Ибрагимов (судебный участок № 4 по Ново-Савиновскому судебному району Казани), Ильнар Камалиев (судебный участок № 1 по Новошешминскому судебному району РТ) и Айгуль Дильмиева (судебный участок № 1 по Тукаевскому судебному району РТ).
При этом срок полномочий Рузии Исламовой, Ленара Мулюкова, Марата Ибрагимова, Ильнара Камалиева и Айгуль Дильмиевой начинается со дня истечения предыдущего срока полномочий.
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