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В Татарстане избрали семь новых мировых судей
Сегодня на 47-м заседании Государственного Совета Республики Татарстан избрали новых мировых судей. Кандидатов представил исполняющий обязанности Председателя Верховного Суда РТ Эдуард Каминский.
Так, по Вахитовскому судебному району Казани на судебном участке №1 мировым судьей избран Арслан Боязитов. По Московскому району Казани на участок №1 судьей назначили Гузель Багавееву. По Приволжскому району Казани на участке №4 судьей назначили Лилию Тухватуллину.
В Набережных Челнах на судебном участке №15 избран судьей Марс Яхин, на участке №23 — Эдуард Замалиев.
Мировыми судьями РТ без ограничения срока полномочий по Кировскому району на судебном участке №1 судьей стал Айдар Шарафеев, а в Челнах на судебном участке №2 — Лейсан Диярова.
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