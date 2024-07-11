В Татарстане избрали семь новых мировых судей

Мировых судей назначили на 55-м заседании Госсовета Татарстана. Их кандидатуры представил и. о. председателя Верховного суда РТ Эдуард Каминский. В работе заседания также принял участие Раис республики Рустам Минниханов.

Мировыми судьями Татарстана сроком на три года избраны Альбина Ишкинина (по Московскому району Казани, судебный участок №1), Юлия Ахметова (по судебному району Набережных Челнов, судебный участок №4), Светлана Смирнова (по Нурлатскому району, судебный участок №2), Румия Мубаракзанова (по Советскому судебному району Казани, судебный участок №5).

Кроме того, без ограничения срока полномочий мировыми судьями стали Ренат Гумеров (по Ново-Савиновскому району Казани, судебный участок №1), Сабина Иксанова (по судебному району Набережных Челнов, судебный участок №1), Ильнур Тухфатуллин (по Чистопольскому судебному району, судебный участок №3).

«Все предусмотренные законами процедуры были проведены. Все указанные граждане рекомендованы к избранию», – сказал Каминский.