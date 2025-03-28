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Общество 28 марта 2025 11:28

В Татарстане избрали новых мировых судей

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Двух мировых судей Татарстана избрали депутаты на восьмом заседании Государственного Совета РТ. Кандидатов представил председатель Верховного суда РТ Азат Гильмутдинов.

«Кандидаты прошли предусмотренные федеральным законодательством проверочные процедуры. Все они соответствуют необходимым требованиям. Препятствий к избранию не имеется», – сказал он.

Мировыми судьями сроком на три года избраны Ландыш Тимофеева на судебный участок №1 и Татьяна Ярцева на судебный участок №2 по Заинскому судебному району.

На заседании также были назначены представители общественности в Квалификационной коллегии судей РТ. Ими стали Адель Абдуллин, Игорь Антонов, Ильнур Гараев, Ленар Гумеров, Юлия Мочалова и Ильдар Нафиев.

#мировые судьи татарстана #заседание госсовета рт
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