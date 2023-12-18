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Общество 18 декабря 2023 13:22

В Татарстане избрали новых мировых судей

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Фото: © vs.tat.sudrf.ru

Сегодня на 50-м заседании Государственного Совета РТ шестого созыва избраны мировые судьи. Кандидатов представил исполняющий обязанности Председателя Верховного Суда РТ Эдуард Каминский.

Сроком на три года мировыми судьями избраны:

  • по Елабужскому судебному району, судебный участок № 1 – Лилия Динисламова;
  • по Московскому судебному району г. Казани, судебный участок № 4 – Марсель Гафаров.

Без ограничения срока полномочий избраны:

  • по Верхнеуслонскому судебному району, судебный участок № 1 – Расима Гарифуллина;
  • по судебному району г. Набережные Челны, судебный участок № 18 – Резеда Сафина.

Исполнение обязанностей мирового судьи судебного участка № 1 по Арскому судебному району возложены на судью, находящего в отставке, Гульназ Валееву.

#назначение судьи #мировые судьи татарстана
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