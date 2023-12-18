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В Татарстане избрали новых мировых судей
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Сегодня на 50-м заседании Государственного Совета РТ шестого созыва избраны мировые судьи. Кандидатов представил исполняющий обязанности Председателя Верховного Суда РТ Эдуард Каминский.
Сроком на три года мировыми судьями избраны:
- по Елабужскому судебному району, судебный участок № 1 – Лилия Динисламова;
- по Московскому судебному району г. Казани, судебный участок № 4 – Марсель Гафаров.
Без ограничения срока полномочий избраны:
- по Верхнеуслонскому судебному району, судебный участок № 1 – Расима Гарифуллина;
- по судебному району г. Набережные Челны, судебный участок № 18 – Резеда Сафина.
Исполнение обязанностей мирового судьи судебного участка № 1 по Арскому судебному району возложены на судью, находящего в отставке, Гульназ Валееву.
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