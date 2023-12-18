В Татарстане избрали новых мировых судей

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Сегодня на 50-м заседании Государственного Совета РТ шестого созыва избраны мировые судьи. Кандидатов представил исполняющий обязанности Председателя Верховного Суда РТ Эдуард Каминский.

Сроком на три года мировыми судьями избраны:

по Елабужскому судебному району, судебный участок № 1 – Лилия Динисламова;

по Московскому судебному району г. Казани, судебный участок № 4 – Марсель Гафаров.

Без ограничения срока полномочий избраны:

по Верхнеуслонскому судебному району, судебный участок № 1 – Расима Гарифуллина;

по судебному району г. Набережные Челны, судебный участок № 18 – Резеда Сафина.

Исполнение обязанностей мирового судьи судебного участка № 1 по Арскому судебному району возложены на судью, находящего в отставке, Гульназ Валееву.