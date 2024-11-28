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В Татарстане избрали новых мировых судей
На пятом заседании Госсовета Татарстана сегодня избраны шесть мировых судей. Кандидатов представил заместитель председателя Верховного суда РТ по гражданским делам Айдар Галиакберов.
«Все они прошли необходимые проверочные процедуры. Препятствий к избранию не имеется», – сказал он.
Мировыми судьями Татарстана сроком на три года избраны Алмаз Ахмадиев (судебный участок №1 по Авиастроительному судебному району Казани) и Луиза Халикова (судебный участок №9 по Альметьевскому судебному району РТ).
Без ограничения срока полномочий мировыми судьями стали Анна Назарова (судебный участок №4 по Альметьевскому судебному району РТ), Рамис Валиуллин (судебный участок №3 по Кировскому судебному району Казани) и Алсу Минабутдинова (судебный участок №1 по Пестречинскому судебному району РТ).
На судью, находящуюся в отставке, Марину Садрееву возложено исполнение обязанностей мирового судьи судебного участка №3 по Приволжскому судебному району Казани на один год.
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