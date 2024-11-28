В Татарстане избрали новых мировых судей

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На пятом заседании Госсовета Татарстана сегодня избраны шесть мировых судей. Кандидатов представил заместитель председателя Верховного суда РТ по гражданским делам Айдар Галиакберов.

«Все они прошли необходимые проверочные процедуры. Препятствий к избранию не имеется», – сказал он.

Мировыми судьями Татарстана сроком на три года избраны Алмаз Ахмадиев (судебный участок №1 по Авиастроительному судебному району Казани) и Луиза Халикова (судебный участок №9 по Альметьевскому судебному району РТ).

Без ограничения срока полномочий мировыми судьями стали Анна Назарова (судебный участок №4 по Альметьевскому судебному району РТ), Рамис Валиуллин (судебный участок №3 по Кировскому судебному району Казани) и Алсу Минабутдинова (судебный участок №1 по Пестречинскому судебному району РТ).

На судью, находящуюся в отставке, Марину Садрееву возложено исполнение обязанностей мирового судьи судебного участка №3 по Приволжскому судебному району Казани на один год.