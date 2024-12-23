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В Татарстане избрали новых мировых судей
Новых мировых судей Татарстана избрали на шестом заседании Государственного Совета РТ. Кандидатов представил председатель Верховного суда РТ Азат Гильмутдинов.
«Все прошли проверочные процедуры. Препятствий к избранию не имеется», – сказал он.
На судебный участок № 4 по Лениногорскому судебному району сроком на три года избрана Гульназ Кашапова.
Исполнение обязанностей мирового судьи судебного участка № 1 по Арскому судебному району на год возложено на Гульназ Валееву.
Депутаты также избрали членов квалификационной комиссии Адвокатской палаты РТ, которые будут представлять Госсовет республики. Ими стали Амир Вальщиков и Олег Макаров.
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