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Общество 23 декабря 2024 11:13

В Татарстане избрали новых мировых судей

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Новых мировых судей Татарстана избрали на шестом заседании Государственного Совета РТ. Кандидатов представил председатель Верховного суда РТ Азат Гильмутдинов.

«Все прошли проверочные процедуры. Препятствий к избранию не имеется», – сказал он.

На судебный участок № 4 по Лениногорскому судебному району сроком на три года избрана Гульназ Кашапова.

Исполнение обязанностей мирового судьи судебного участка № 1 по Арскому судебному району на год возложено на Гульназ Валееву.

Депутаты также избрали членов квалификационной комиссии Адвокатской палаты РТ, которые будут представлять Госсовет республики. Ими стали Амир Вальщиков и Олег Макаров.

#мировые судьи татарстана
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