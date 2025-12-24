В Татарстане избрали новых мировых судей

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Кандидатуры новых мировых судей Татарстана утвердили сегодня депутаты на 17-м заседании Государственного Совета РТ. Их представил председатель Верховного суда РТ Азат Гильмутдинов.

«Эти граждане прошли предусмотренные законодательством проверочные процедуры. Все они соответствуют высокой должности судьи. Препятствий к избранию не имеется», – сказал он.

Мировым судьей без ограничения срока полномочий по Кукморскому судебному району республики избрана Фидалия Фаттахова.

Кроме того, на находящегося в отставке судью Раяна Зайнутдинова возложили исполнение обязанностей мирового судьи по судебному участку № 3 Ново-Савиновского района Казани сроком на один год.

В работе заседания парламента принимают участие Раис Татарстана Рустам Минниханов и Премьер-министр РТ Алексей Песошин.