В Татарстане избрали нового мирового судью

Исполнение обязанностей мирового судьи судебного участка № 5 по Альметьевскому судебному району сроком на один год возложено на Миляушу Латыпову – судью, находящуюся в отставке. Решение было принято на 11 заседании Государственного Совета РТ.

«Прошла все проверочные мероприятия. Соответствует высокой должности мирового судьи», – сказал председатель Верховного суда РТ Азат Гильмутдинов, представляя депутатам кандидатуру.

В работе заседания принимают участие Раис РТ Рустам Минниханов, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев и Премьер-министр РТ Алексей Песошин.