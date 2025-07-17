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Политика 17 июля 2025 10:21

В Татарстане избрали нового мирового судью

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Исполнение обязанностей мирового судьи судебного участка № 5 по Альметьевскому судебному району сроком на один год возложено на Миляушу Латыпову – судью, находящуюся в отставке. Решение было принято на 11 заседании Государственного Совета РТ.

«Прошла все проверочные мероприятия. Соответствует высокой должности мирового судьи», – сказал председатель Верховного суда РТ Азат Гильмутдинов, представляя депутатам кандидатуру.

В работе заседания принимают участие Раис РТ Рустам Минниханов, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев и Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

#мировые судьи татарстана
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