В Татарстане избрали двух новых мировых судей

Фото: vs.tat.sudrf.ru

Сегодня в Татарстане избрали новых мировых судей. Кандидатов представил исполняющий обязанности Председателя Верховного суда Татарстана Эдуард Каминский. Информация об этом появилась на сайте Верховного суда республики.

Так, Юлия Гафурова стала новым мировым судьей судебного участка №7 по Московскому судебному району Казани. В свою очередь Альфред Хайретдинов избран новым мировым судьей судебного участка № 19 по судебному району Набережных Челнов.