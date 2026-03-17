Общество 17 марта 2026 12:10

В Татарстане избрали двух мировых судей

Двух новых мировых судей избрали в Татарстане. Их кандидатуры, представленные председателем Верховного суда РТ Азатом Гильмутдиновым, одобрили депутаты на 19-м заседании Госсовета РТ.

«Все они прошли необходимы проверочные процедуры. Все соответствуют высокой должности мирового судьи. Препятствий к избранию не имеется», – сказал Гильмутдинов.

Мировыми судьями без ограничения срока полномочий избраны Айдар Трегулов (судебный участок №2 по Агрызскому району) и Рамиля Гатина (судебный участок №1 по Лениногорскому району).

#мировые судьи татарстана
В топе
Синоптик Гоголь рассказал, когда в Татарстане сойдет снег

16 марта 2026
Послу Шри-Ланки представили экономический потенциал Татарстана в Полпредстве РТ в РФ

16 марта 2026
