В Татарстане избрали двух мировых судей

Двух новых мировых судей избрали в Татарстане. Их кандидатуры, представленные председателем Верховного суда РТ Азатом Гильмутдиновым, одобрили депутаты на 19-м заседании Госсовета РТ.

«Все они прошли необходимы проверочные процедуры. Все соответствуют высокой должности мирового судьи. Препятствий к избранию не имеется», – сказал Гильмутдинов.

Мировыми судьями без ограничения срока полномочий избраны Айдар Трегулов (судебный участок №2 по Агрызскому району) и Рамиля Гатина (судебный участок №1 по Лениногорскому району).