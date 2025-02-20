В Татарстане избрали девять новых мировых судей

Азат Гильмутдинов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Новых мировых судей Татарстана избрали депутаты на седьмом заседании Государственного Совета РТ. Их кандидатуры представил председатель Верховного суда РТ Азат Гильмутдинов.

«Все кандидатуры прошли предусмотренные законодательством проверочные процедуры. Все они соответствуют заявленным требованиям. Препятствий к их избранию не имеется», – сказал он.

Мировыми судьями сроком на три года избраны Алия Сафиуллина на судебный участок №1 по Атнинскому судебному району, Айрат Хамидуллин на судебный участок №8 по Зеленодольскому судебному району, Рустем Гатауллин на судебный участок №6 по Ново-Савиновскому судебному району Казани.

Мировыми судьями также избраны Лейсан Ушакова на судебный участок №3 по Приволжскому судебному району Казани, Роберт Валиуллин на судебный участок №13 по Советскому судебному району Казани, Рифат Габбасов по судебному участку №9 по Советскому судебному району Казани.

Без ограничения срока полномочий мировым судьей на судебный участок №1 по Высокогорскому судебному району назначен Рустам Салахов.

Исполнять обязанности мировых судей по судебным участкам №№9 и 10 Набережных Челнов будут находящиеся в отставке судьи Вера Маратканова и Гузель Яхина.

«Желаем плодотворной работы во имя правосудия», – заявил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

В работе заседания принимают участие Раис Татарстана Рустам Минниханов, Премьер-министр РТ Алексей Песошин, сенаторы РФ, депутаты Госдумы.