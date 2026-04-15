В Татарстане избрали девять мировых судей

Девять мировых судей Татарстана избрали сегодня на 20-м заседании Госсовета РТ. Кандидатов представил заместитель председателя Верховного суда РТ Айдар Галиакберов.

Мировыми судьями сроком на три года избраны Регина Солнцева (судебный участок № 7 по Зеленодольскому району), Дина Якушина (судебный участок № 2 по Мензелинскому району), Юлия Малафеева (судебный участок № 14 по Набережным Челнам), Оксана Прохорова (судебный участок № 1 по Нурлатскому району).

Без ограничения срока полномочий мировыми судьями стали Яна Зиганшина (судебный участок № 5 по Московскому району Казани), Илфир Набиев (судебный участок № 17 по Набережным Челнам), Лилия Хайбуллина (судебный участок № 5 по Приволжскому району Казани), Дина Гатауллина (судебный участок № 9 по Приволжскому району Казани), Фирания Яруллина (судебный участок № 2 по Советскому району Казани).