В Татарстане избрали десять мировых судей

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Десять мировых судей Татарстана избрали сегодня депутаты на 24-м заседании Государственного Совета РТ VII созыва. Кандидатов на должность представил заместитель председателя Верховного суда РТ Эдуард Каминский.

«Все кандидатуры прошли предусмотренные законодательством проверочные процедуры. Все они соответствуют заявленным требованиям. Препятствий к их избранию не имеется», – сказал он.

Мировыми судьями сроком на три года избраны Айдар Каримов (по Альметьевскому судебному району РТ, судебный участок №4), Роза Ярмухаметова (по Нижнекамскому судебному району РТ, судебный участок №12), Руслан Исмагилов (по Тукаевскому судебному району РТ, судебный участок №1), Гульназ Садыйкова (по Чистопольскому судебному району Казани, судебный участок №4).

Без ограничения срока полномочий мировыми судьями стали Гульгена Гиззатуллина (по Авиастроительному судебному району Казани, судебный участок №4), Арслан Боязитов (по Вахитовскому судебному району Казани, судебный участок №1), Марат Минхаеров (по судебному району Набережных Челнов, судебный участок №3), Альберт Бариев (по судебному району Набережных Челнов, судебный участок №12), Марс Яхин (по судебному району Набережных Челнов, судебный участок №15), Эдуард Замалиев (по судебному району Набережных Челнов, судебный участок №23).