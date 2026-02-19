В Татарстане избрали 11 новых мировых судей

Избрание мировых судей, архивный снимок (2025 год)

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Депутаты Госсовета Татарстана избрали 11 новых мировых судей на 18-м заседании парламента республики VII созыва. Кандидатов представил заместитель председателя Верховного Суда РТ Айдар Галиакберов.

«Кандидаты прошли предусмотренные федеральным законодательством проверочные процедуры. Все они соответствуют необходимым требованиям. Препятствий к избранию не имеется», – сказал он.

Мировыми судьями сроком на три года избраны Лилия Хасанова (судебный участок №2 по Кукморскому району) и Линар Саитов (судебный участок №1 по Мамадышскому району).

Без ограничения срока полномочий мировыми судьями стали Алиса Каримова (судебный участок №2 по Арскому району), Лилия Асфандиярова (судебный участок №3 по Бугульминскому району), Рамиль Шарипов (судебный участок №2 по Высокогорскому району), Айзиля Низамова (судебный участок №4 по Зеленодольскому району), Алмаз Ягфаров (судебный участок №2 Набережных Челнов), Рустам Гимаев (судебный участок №16 Набережных Челнов), Марат Минхаеров (судебный участок №3 по Нижнекамскому району), Резеда Мухамедьярова (судебный участок №5 по Ново-Савиновскому району Казани) и Айгуль Шаймарданова (судебный участок №2 по Сабинскому району).