Олег Коробченко

Фото: пресс-служба Минпромторга РТ

В единый день голосования, 14 сентября, на избирательных участках Татарстана будут иметься резервные источники электроснабжения. Сегодня состоялось заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения под руководством вице-премьера РТ – министра промышленности и торговли РТ Олега Коробченко, сообщает пресс-служба возглавляемого им ведомства.

Участники встречи обсудили обеспечение надежного электроснабжения объектов проведения выборов Раиса Татарстана, готовность сил и средств, взаимодействие с представителями территориальной и участковой избирательных комиссий в случае аварийных ситуаций и ряд других вопросов.

В частности, Олег Коробченко подчеркнул, что главная задача энергетиков в период выборов – гарантировать надежное и стабильное электроснабжение.

Ранее в этом году Минпромторг Татарстана, получив обращение Центральной избирательной комиссии РТ, проработал вопрос оснащения избирательных участков резервными источниками электроснабжения.

Соответствующая необходимость возникла из-за перехода с системы ГАС «Выборы» 1.3.1 на ГАС «Выборы» 2.0. Последняя требует непрерывной связи с централизованной базой Центральной избирательной комиссии РФ, уточнили в министерстве.

В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18.

ЦИК РТ зарегистрировал кандидатами на выборах Раиса Татарстана Рустама Минниханова («Единая Россия»), Виталия Смирнова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Руслана Юсупова (ЛДПР) и Хафиза Миргалимова (КПРФ).

На выборах депутатов представительных органов местного самоуправления зарегистрировано свыше 11 тыс. кандидатов.