В Татарстане избирательные бюллетени печатают на русском и татарском языках

В Республике Татарстан на выборах всех уровней используются два государственных языка – русский и татарский. Избирательные бюллетени и информационные материалы изготавливаются на двух языках, чтобы каждый избиратель республики мог свободно и удобно реализовать свое избирательное право, сообщили в пресс-службе ЦИК РТ.

Сегодня в Татарстане отмечают День родного языка – праздник, объединяющий всех, кто бережно относится к своему языковому и культурному наследию. В 2026 году эта дата совпадает со 140-летием со дня рождения Габдуллы Тукая – выдающегося поэта, публициста, одного из основоположников современного татарского литературного языка.

«Для системы избирательных комиссий Татарстана чрезвычайно важно обеспечить равный доступ к процедурам голосования. Использование русского и татарского языков на выборах в республике – это не только норма закона, но и уважение к каждому избирателю. С Днем родного языка! Желаю бережного отношения к родному языку, взаимного уважения и дальнейшего развития богатых культурных традиций нашей республики», – отметил Председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.