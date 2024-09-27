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Общество 27 сентября 2024 08:37

В Татарстане из-за засушливого лета пришлось искусственно вызывать осадки

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К искусственному вызову осадков на территории Татарстана пришлось прибегнуть Гидрометцентру из-за засушливого лета в этом году. Об этом рассказал глава службы Феликс Гоголь.

«Минувшим летом отмечались засухоустойчивые погодные явления на территории республики. Нашим структурным подразделением, Центральной аэрологической станцией, была организована работа авиации, которая вызывала искусственные осадки», — цитирует специалиста ТНВ.

Гоголь также отметил, что текущий год стал для региона уникальным в плане агрометеорологических явлений, таких как заморозки, суховеи, почвенные и атмосферные засухи и переувлажнение почвы.

Эксперт отметил, что перечисленные явления являются самыми опасными для сельского хозяйства.

#Татарстан #осадки #гидрометцентр рт
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