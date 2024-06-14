В Татарстане из-за жары ввели запрет на посещение лесов

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В связи с высоким классом пожарной опасности в Татарстане введено ограничение пребывания граждан в лесах с 14 июня на 21 календарный день. Соответствующее постановление подписано Кабинетом министров РТ. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минлесхоза РТ.

«Ограничения установлены в отношении лесов, расположенных на землях лесного фонда Татарстана. В предстоящий период ограничено пребывание граждан в лесах, въезд в них транспортных средств и проведение определенных видов работ, за исключением сквозного проезда по дорогам общего пользования людей, осуществляющих деятельность по использованию лесов в соответствии с действующим законодательством», — сообщили в пресс-службе.

Лесники Татарстана установят предупредительные аншлаги о введении ограничения, периоде его действия и о перекрытии лесных дорог шлагбаумами.

Стоит отметить, что, несмотря на жару, в этом году на территории республики лесных пожаров пока не зафиксировано. В 2023 году из-за жаркой погоды аналогичные ограничения на пребывания в лесах республики вводили шесть раз, а в 2022 году — три раза.