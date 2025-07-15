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Общество 15 июля 2025 09:58

В Татарстане из-за высокой пожарной опасности лесов объявили штормовое предупреждение

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В Татарстане из-за высокой пожарной опасности лесов объявили штормовое предупреждение
Фото: © «Татар-информ»

Гидрометцентр объявил в Татарстане штормовое предупреждение о высокой пожарной опасности лесов.

«В период с 16 по 21 июля на территории Республики Татарстан ожидается высокая пожарная опасность лесов (4 класс)», – говорится в сообщении.

В указанный период категорически запрещается разводить костры и пользоваться открытым огнем в хвойных молодняках, на участках поврежденного леса, торфяных болотах, а также там, где трава уже высохла, и под кронами деревьев.

Запрещено выбрасывать горящие спички, сигареты и горячую золу из курительных трубок, применять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов, а также оставлять промасленные или пропитанные горючими веществами материалы в не предусмотренных специально для этого местах.

#штормовое предупреждение #пожароопасность лесов
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