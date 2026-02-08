В Татарстане из-за выезда на встречку погибли водители двух иномарок

Фото: Госавтоинспекция РТ

Смертельное ДТП произошло на трассе в Чистопольском районе РТ.

По данным Госавтоинспекции республики, водитель Nissan Tiida выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем Nissan Note.

Как сообщает прокуратура РТ, в результате ДТП оба водителя – 40-летний мужчина и 63-летняя женщина – скончались на месте.

Для выяснения всех обстоятельств произошедшего на место происшествия выехала заместитель Чистопольского городского прокурора Ленара Гибадуллина. Организована проверка.