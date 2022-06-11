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Транспорт
11 июня 2022  12:00

В Татарстане из-за веломарафона 12 июня приостановят движение по трассе Р239

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12 июня в Татарстане частично приостановят движение по трассе Р-239 на время проведения Всероссийских соревнований по велоспорту Tour de Tatarstan. Almetevsk. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодор». 

Отмечается, что движение будет временно прекращено с 9 утра и до 4 часов дня на участке км 249 — км 256 автодороги Р239 «Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Республикой Казахстан». 

«На период проведения спортивных соревнований проезд транзитного автотранспорта будет организован по маршруту: Альметьевск — Лениногорск и Альметьевск — Чупаево», — сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора». 

Автовладельцев просят следовать требованиям временных дорожных знаков.

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