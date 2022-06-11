В Татарстане из-за веломарафона 12 июня приостановят движение по трассе Р239

12 июня в Татарстане частично приостановят движение по трассе Р-239 на время проведения Всероссийских соревнований по велоспорту Tour de Tatarstan. Almetevsk. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Отмечается, что движение будет временно прекращено с 9 утра и до 4 часов дня на участке км 249 — км 256 автодороги Р239 «Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Республикой Казахстан».

«На период проведения спортивных соревнований проезд транзитного автотранспорта будет организован по маршруту: Альметьевск — Лениногорск и Альметьевск — Чупаево», — сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

Автовладельцев просят следовать требованиям временных дорожных знаков.