В Татарстане из-за роста числа случаев гибели в ДТП выросла подростковая смертность

В прошлом году в Республике Татарстан выросла подростковая смертность, об этом на итоговом медицинском совете Детской республиканской клинической больницы сообщил ее главный врач Айрат Зиатдинов.

«По итогам 2025 года Татарстан занимает второе место в Российской Федерации по наименьшим показателям детской смертности. Несмотря на позитивные тенденции, хотелось бы отметить негативные моменты: есть рост подростковой смертности. Показатель составил 34 случая на 100 тысяч населения», – рассказал Айрат Зиатдинов.

По данным медиков, выросло количество смертельных случаев от внешних причин, в первую очередь за счет гибели детей в ДТП. В то же время уменьшилось число смертей среди подростков из-за падения из окон и число детских суицидов, отметил главный врач ДРКБ Татарстана.