В Татарстане из-за роста числа ДТП автоинспекторы проведут масштабные проверки таксистов

По данным республиканской Госавтоинспекции, с начала 2021 года в республике более чем на 40% выросло число ДТП, виновниками которых становились таксисты. Один из печальных примеров – авария, произошедшая 4 октября в Казани, жертвой которой стал один человек и еще трое пострадали.

«В целях снижения аварийности по вине водителей такси на территории республики с 5 по 15 октября проводится профилактическая операция, направленная на соблюдение основных требований в области безопасности дорожного движения при перевозках пассажиров данной категории транспорта», – рассказал агентству заместитель начальника УГИБДД МВД по РТ Дамир Бикмухаметов.

Пристальное внимание автоинспекторы обратят на необходимые разрешения для осуществления перевозок, а также проверят, как проходят водители предрейсовый медосмотр и на техническое состояние авто.

