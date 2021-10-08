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Ру Тат
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8 октября 2021  12:16
Полина Шевчук

В Татарстане из-за роста числа ДТП автоинспекторы проведут масштабные проверки таксистов

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По данным республиканской Госавтоинспекции, с начала 2021 года в республике более чем на 40% выросло число ДТП, виновниками которых становились таксисты. Один из печальных примеров – авария, произошедшая 4 октября в Казани, жертвой которой стал один человек и еще трое пострадали.

«В целях снижения аварийности по вине водителей такси на территории республики с 5 по 15 октября проводится профилактическая операция, направленная на соблюдение основных требований в области безопасности дорожного движения при перевозках пассажиров данной категории транспорта», – рассказал агентству заместитель начальника УГИБДД МВД по РТ Дамир Бикмухаметов.

Пристальное внимание автоинспекторы обратят на необходимые разрешения для осуществления перевозок, а также проверят, как проходят водители предрейсовый медосмотр и на техническое состояние авто.
 

 

#такси #рейд гибдд
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