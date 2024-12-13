В Татарстане из-за риска АЧС число кабанов за пять лет снизили до 445 голов

В Татарстане из-за риска распространения африканской чумы свиней численность диких кабанов за пять лет снижена с 6 тыс. до 445 голов. В этом году отстреляно около тысячи кабанов. Об этом сообщил заместитель председателя Госкомитета РТ по биоресурсам Рамиль Шарафутдинов, выступая в Госсовете РТ.

«В связи с высоким риском распространения африканской чумы свиней в республике продолжаются мероприятия по снижению численности кабанов. С 2023 года их численность снижена на 22%, за пять лет — на 93%», — рассказал он на заседании парламентского Комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.

Шарафутдинов подчеркнул, что принятые меры позволили локализовать имеющиеся очаги АЧС в дикой фауне и не допустить новых случаев заболевания за последние два года.

«Однако ситуация с АЧС продолжает оставаться напряженной. Только в этом году в пяти соседних с Татарстаном регионах выявлены 35 очагов, в том числе в непосредственной близости от границ республики — в Оренбургской области», — отметил он.

В связи с этим с 1 августа и до конца года в Татарстане действует месячник «Дикий кабан», в рамках которого усилены меры профилактики африканской чумы свиней, особенно в приграничных районах.

Шарафутдинов добавил, что для профилактики бешенства среди диких плотоядных животных ежегодно проводится оральная вакцинация, а также мероприятия по регулированию их численности.

«В этом году в охотничьих угодьях разложено более 500 тыс. доз вакцины против бешенства. Для регулирования численности добыто 4,5 тыс. лисиц. Все эти мероприятия позволили исключить случаи заболевания бешенством в дикой фауне», — заключил он.