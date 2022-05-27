В Татарстане из-за ремонта закроется движение по участку дороги Кузайкино – Нурлат

В Татарстане на два месяца будет частично закрыта для движения транспорта автомобильная дорога Кузайкино – Нурлат, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Ограничительный режим начнет действовать с 1 июня на участке региональной автодороги с 69+200 по 74+940 километр в Нурлатском районе Татарстана. «Здесь проведут капитальный ремонт автодороги до 31 июля», – отметили в пресс-службе.

Автомобилистов просят заранее планировать свой маршрут. Они могут совершить объезд по дорогам Аксубаево – Федоровка и Чистополь – Аксубаево – Нурлат.