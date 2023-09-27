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В Татарстане из-за пожарной опасности продлили ограничение на пребывание в лесах
В республике Татарстан снова вводится ограничение на пребывание в лесах, которое связано с IV классом пожарной опасности. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
В течение 21 дня ограничения будут действовать в Агрызском, Азнакаевском, Аксубаевском, Алькеевском, Бавлинском, Арском, Билярском, Болгарском, Бугульминском, Буинском, Елабужском, Заинском, Зеленодольском, Ислейтарском, Кайбицком, Калейкинском, Камском, Кзыл-Юлдузском, Лаишевском, Лениногорском, Лубянском, Мамадышском, Мензелинском, Нижнекамском, Нурлатском, Приволжском, а также Пригородного, Сабинского, Тетюшского и Черемшанского лесничеств.
Предполагается, что жителям Татарстана запрещено посещать леса, въезжать на их территорию на автомобилях и проводить в лесах определенные работы.
Напомним, с 17 апреля в Татарстане ввели особый противопожарный режим. В этот период вводится полный запрет на сжигание сухой травы и мусора.
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