В Татарстане из-за паводка подтоплены пять низководных мостов

За прошедшие сутки в республике был подтоплен один низководный мост в Азнакаевском районе у села Тумутук. Высота перелива над мостом составляет 5 сантиметров.

Всего в Татарстане подтопило пять низководных мостов в четырех районах. Помимо вышеупомянутого, еще два моста подтопило в Буинском района на реке Свияге у поселков Кият и Черки-Кильдуразы. Здесь высота перелива составила 220 и 230 сантиметров соответственно, за сутки она выросла более чем на метр.

Еще один мост подтоплен в Нурлатском районе на реке Большой Черемшан у поселка Урняк, высота перелива – 180 сантиметров. В Новошешминском районе у села Слобода Архангельская подтопило низководный мост на 70 сантиметров.