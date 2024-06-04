В Татарстане из-за отсутствия светоотражателей на одежде с начала года погибло 12 человек

По данным официальной статистики аварийности, за пять месяцев в Татарстане в темное время суток произошло 100 ДТП, в которых 12 человек погибли и 94 получили травмы. Как отмечают в Госавтоинспекции Татарстана, в 98 случаях ДТП пешеходы были без световозвращающих элементов, в них погибли 11 человек и 91 пострадал.

Госавтоинспекция призывает пешеходов использовать световозвращающие элементы на одежде.

​А​втоинспекторы напоминают, что при ближнем свете фар водитель увидит пешехода на расстоянии 50 метров, а использование световозвращающих элементов увеличивает расстояние до 200 метров. При дальнем свете фар без световозвращателя пешеход будет виден водителю на расстоянии 100 метров, а с использованием данных элементов – на расстоянии 350 метров.

В ведомстве отмечают, что применение световозвращающих элементов в разы снижает риск наезда на пешеходов, поскольку у водителя появляется дополнительное время на принятие правильного решения.