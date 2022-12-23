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Ру Тат
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Здоровье
23 декабря 2022  14:41
Эвелина Киселёва

В Татарстане из-за ОРВИ отправили на карантин 550 классов

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В Татарстане заболеваемость ОРВИ и гриппом держится на высоком уровне, часто болеют и дети. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«На сегодня на разобщении находятся более 16,5 тысяч детей – это 550 классов», – отметила спикер.

Классы на карантине есть в почти во всех районах республики.

Авдонина подчеркнула, что мера разобщения применяется, чтобы снизить заболеваемость, и она эффективно работает. Детей отправляют домой на 7-10 дней, если отсутствуют 20% и более от количества детей в классе.

«Мы прерываем цепочку передачи вирусов и тем самым понижаем интенсивность проявления эпидемического процесса», – заключила она.

#ОРВИ
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