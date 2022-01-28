В Татарстане из-за ОРВИ и коронавируса на разобщение отправили более 1,4 тысячи классов

В Татарстане 1419 школьных классов с большим числом заболевших отправили на разобщение. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщила заместитель министра образования и науки РТ Алсу Асадуллина. По ее словам, перевод учеников на дистанционное обучение пока не планируется.

«Заболеваемость в школах растет. Дети болеют, но мы не выводим их на дистант, мы выводим классы на разобщение. Это делается для того, чтобы мы не позволили еще быстрее распространиться заболеванию», – объяснила спикер.

Она отметила, что сейчас в школах не проводятся массовые мероприятия и собрания. Соблюдаются все требования антиковидных мер: во время перемен классы проветриваются и обеззараживаются антибактерицидными лампами, утром всем ученикам измеряют температуру, при обнаружении признаков заболевания, ребенка отправляют домой.

«Проводим большую работу с родителями, всех предупреждаем о том, что при малейших симптомах заболевания ребенок должен оставаться дома, чтобы за ним понаблюдали. Понимание у родителей есть, они сами не хотят, чтобы мы закрывали школы на дистант и делают все, чтобы мы все вместе прожили этот период с наименьшими потерями», – добавила Асадуллина.