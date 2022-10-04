В Татарстане из-за непотушенной сигареты вспыхнуло поле с сухой травой

Накануне в 14.55 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что вблизи села Старое Ильмово Черемшанского района Татарстана горит поле, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Прибывшие на место пожарные установили, что горят пожнивные остатки на площади 100 кв. метров. В результате возгорания никто не пострадал. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Поджигателя установили. Теперь мужчине придется заплатить штраф в 15 тыс. рублей.

