В Татарстане из-за непогоды убытки в растениеводстве превысили 200 млн рублей

В Татарстане в этом году из-за погодных условий убытки в сфере растениеводства превысили 200 млн рублей. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров во время прямого эфира.

«Каждый год затраты на растениеводство становятся все больше. Но в вопросах растениеводства мы очень серьезно зависим от погоды. Вроде год был хороший – зимние осадки, влага в почве. Но только посеяли, как пришли возвратные заморозки. И первые всходы сразу попали в мороз. Практически с начала года у нас было более 200 млн рублей убытков», – рассказал глава Минсельхозпрода республики.

Зяббаров подчеркнул, что из-за неблагоприятной погоды в республике в этом году недополучили около полмиллиона тонн зерна.

«После возвратных морозов вроде неплохо начался сезон, но началась засуха. Только начали уборку, как пошли дожди. И мы около 10 – 12% зерновых потеряли», – отметил он.