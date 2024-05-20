В Татарстане из-за морозов пришлось пересеять более 5 тыс. га яровых культур

В Татарстане из-за морозов пришлось пересеять более 5 тыс. гектаров, занятых яровыми культурами. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на зональном семинар-совещании по повышению деловой активности сельского населения в поселке Апастово.

«Пострадал яровой рапс, сахарная свекла и другие культуры. Хозяйства не стали ждать и пересеяли площади», — сказал глава Минсельхозпрода.

По его словам, сейчас анализируется состояние посевов. «Может быть, придется еще пересеять, но это не точно. Возможно, не придется этого делать», — отметил министр.

Зяббаров подчеркнул, что аграрии поддерживают растения различными препаратами и удобрениями, чтобы вывести их из стрессового состояния.

«Пока наблюдаем. Наступило тепло, увидим, что делать дальше. Думаем, что растения на других площадях нормализуются», — заявил он.

Министр добавил, что мороз коснулся практически всей территории республики. Но больше всего пострадали посевы в Буинском, Апастовском, Новошешминском, Чистопольском районах.

При этом глава Минсельхозпрода заметил, что 97% озимых находятся в хорошем состоянии.

«Сев идет полным ходом. На сегодня посевные работы проведены на 70% площадей, что составляет 1,2 млн гектаров», — заключил он.