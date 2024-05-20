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В Татарстане из-за морозов пришлось пересеять более 5 тыс. га яровых культур
В Татарстане из-за морозов пришлось пересеять более 5 тыс. гектаров, занятых яровыми культурами. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на зональном семинар-совещании по повышению деловой активности сельского населения в поселке Апастово.
«Пострадал яровой рапс, сахарная свекла и другие культуры. Хозяйства не стали ждать и пересеяли площади», — сказал глава Минсельхозпрода.
По его словам, сейчас анализируется состояние посевов. «Может быть, придется еще пересеять, но это не точно. Возможно, не придется этого делать», — отметил министр.
Зяббаров подчеркнул, что аграрии поддерживают растения различными препаратами и удобрениями, чтобы вывести их из стрессового состояния.
«Пока наблюдаем. Наступило тепло, увидим, что делать дальше. Думаем, что растения на других площадях нормализуются», — заявил он.
Министр добавил, что мороз коснулся практически всей территории республики. Но больше всего пострадали посевы в Буинском, Апастовском, Новошешминском, Чистопольском районах.
При этом глава Минсельхозпрода заметил, что 97% озимых находятся в хорошем состоянии.
«Сев идет полным ходом. На сегодня посевные работы проведены на 70% площадей, что составляет 1,2 млн гектаров», — заключил он.
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