В Татарстане из-за метели задержали семь пассажирских поездов

В Татарстане в связи с непогодой были задержаны семь пассажирских поездов. Об этом сообщает Горьковская железная дорога.

Были задержаны следующие рейсы:

Круглое Поле – Москва

Москва – Казань

Казань – Новый Уренгой

Ижевск – Москва

Казань – Екатеринбург

Москва – Екатеринбург

Казань – Ижевск

В ГЖД добавили, что фактическое отображение движения поездов следует отслеживать в приложении «РЖД пассажирам».