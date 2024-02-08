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В Татарстане из-за метели задержали семь пассажирских поездов
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В Татарстане в связи с непогодой были задержаны семь пассажирских поездов. Об этом сообщает Горьковская железная дорога.
Были задержаны следующие рейсы:
- Круглое Поле – Москва
- Москва – Казань
- Казань – Новый Уренгой
- Ижевск – Москва
- Казань – Екатеринбург
- Москва – Екатеринбург
- Казань – Ижевск
В ГЖД добавили, что фактическое отображение движения поездов следует отслеживать в приложении «РЖД пассажирам».
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