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Происшествия 8 февраля 2024 16:57

В Татарстане из-за метели задержали семь пассажирских поездов

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В Татарстане в связи с непогодой были задержаны семь пассажирских поездов. Об этом сообщает Горьковская железная дорога.

Были задержаны следующие рейсы:

  • Круглое Поле – Москва
  • Москва – Казань
  • Казань – Новый Уренгой
  • Ижевск – Москва
  • Казань – Екатеринбург
  • Москва – Екатеринбург
  • Казань – Ижевск

В ГЖД добавили, что фактическое отображение движения поездов следует отслеживать в приложении «РЖД пассажирам».

#поезда
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