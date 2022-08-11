news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
11 августа 2022  10:01
Павел Климчак

В Татарстане из-за короткого замыкания эскалатора в ТЦ вызвали пожарных

news_top_970_100

Сегодня в половину десятого утра по номеру вызова пожарной охраны поступило сообщение о задымлении в ТЦ «Мактама-Парк» в поселке Нижняя Мактама Альметьевского района.

На место сразу прибыли пожарные, которые обнаружили незначительное задымление без открытого горения. Причиной этому стало короткое замыкание эскалатора.

В результате случившегося никто не пострадал, до прибытия спецслужб администрация ТЦ вывела на улицу 21 работника и 28 посетителей. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

#короткое замыкание
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100