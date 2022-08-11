В Татарстане из-за короткого замыкания эскалатора в ТЦ вызвали пожарных

Сегодня в половину десятого утра по номеру вызова пожарной охраны поступило сообщение о задымлении в ТЦ «Мактама-Парк» в поселке Нижняя Мактама Альметьевского района.

На место сразу прибыли пожарные, которые обнаружили незначительное задымление без открытого горения. Причиной этому стало короткое замыкание эскалатора.

В результате случившегося никто не пострадал, до прибытия спецслужб администрация ТЦ вывела на улицу 21 работника и 28 посетителей. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.