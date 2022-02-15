В Татарстане из-за гриппа и ОРВИ полностью закрыты два детских сада

В Татарстане в связи с эпидемиологической обстановкой полностью закрыты два детских сада, расположенные в Мензелинском и Елабужском районах, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Из-за разобщения воспитанников, бывших в контакте с больными детьми, закрыты полностью два детских сада. Все школы республики работают в прежнем режиме, закрытых на разобщение школ нет. С 9 февраля во всех школах, ранее полностью закрытых на разобщение, в привычном режиме идут уроки», – отметили в министерстве.

При этом на разобщение в Татарстане выведены классы в 26 школах. В частности, из-за гриппа и ОРВИ на разобщении находятся классы в школах Набережных Челнов, Черемшанского, Пестречинского, Нурлатского, Мензелинского и Лениногорского районов, в двух школах Чистопольского района, в семи школах Нижнекамского района и 11 школах Казани.

Ежедневно перед началом занятий учащиеся и учителя проходят утренний медицинский фильтр. Сегодня 436 школьников не были допущены к урокам из-за повышенной температуры.