В Татарстане из-за гриппа и ОРВИ отправлены на карантин классы в 19 школах

В Татарстане из-за гриппа и ОРВИ на разобщение выведены классы в 19 школах. По-прежнему закрыты полностью два детских сада, расположенные в Мензелинском и Елабужском районах, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«На разобщение выведены классы в школах Набережных Челнов, Черемшанского, Нурлатского, Менделеевского, Мензелинского, Спасского районов, в двух школах Пестречинского района, в шести школах Нижнекамского района и в пяти школах Казани», — отметили в министерстве.

При этом полностью закрытых на разобщение школ в республике нет. Во всех образовательных организациях в привычном режиме ведутся уроки.

В Татарстане школьники и учителя проходят ежедневный утренний медицинский фильтр при входе в образовательные организации. Сегодня не допустили к занятиям из-за повышенной температуры 357 учащихся.