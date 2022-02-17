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Ру Тат
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Наука и образование
17 февраля 2022  10:40

В Татарстане из-за гриппа и ОРВИ на разобщение выведены классы в 12 школах

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В Татарстане из-за гриппа и ОРВИ на разобщение выведены классы в 12 школах. По-прежнему полностью закрыты два детских сада — в Мензелинском и Елабужском районах, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«На разобщении находятся классы в школах Черемшанского, Тукаевского, Менделеевского, Пестречинского, Спасского, Лаишевского районов, в трех школах Казани и трех школах Нижнекамска», — отметили в министерстве.

При этом полностью закрытых на разобщение школ в республике нет, все они работают в прежнем режиме.

Школьники и учителя в образовательной организации ежедневно проходят утренний медицинский фильтр. Сегодня из-за признаков заболевания к занятиям не допустили 381 учащегося.

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