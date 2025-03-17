В Татарстане из-за гриппа и ОРВИ 14 классов закрыли на карантин

Министерство образования и науки Республики Татарстан ежедневно проводит мониторинг школ и классов, закрытых на карантин, в которых организована дистанционная форма обучения или открыты дежурные классы.

На сегодняшний день, по сообщениям Минобрнауки РТ, в республике 14 классов закрыто на карантин в связи с гриппом, ОРВИ и распространением инфекционных заболеваний в г.Казани (9), г. Набережные Челны (4), Нижнекамском муниципальном районе (1). Полностью закрытых на карантин школ нет.

Учеников закрывают на карантин, если в классе не менее 20% детей заболели гриппом или ОРВИ. В этот момент дистанционное обучение организовывается для полностью здоровых детей. Разобщение детей, у которых был контакт с больными детьми, является важнейшим противоэпидемическим мероприятием и предполагает, что учащиеся не будут контактировать друг с другом, что предотвратит распространение вируса в классных коллективах.

По состоянию на 17 марта 2025 года количество обучающихся, которые не прошли контроль «утреннего фильтра» c 1 сентября составляет 36 713. Указанное количество детей является числом с нарастающим итогом, что позволяет наблюдать эффективность работы утренней термометрии.